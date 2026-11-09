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Politică

Un senator ex SOS a trecut la grupul parlamentar PSD. Câți senatori din POT și SOS s-au afiliat până acum la social democrați

d Scris de digi24
Un senator ex SOS a trecut la grupul parlamentar PSD. Câți senatori din POT și SOS s-au afiliat până acum la social democrați
Aosom
Senatorul Ioan Rusu a anunţat, luni, în plen, afilierea la grupul parlamentar al Partidului Social Democrat (PSD).

Sursa: Digi24

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