Un șofer a primit 900 de euro amendă pentru că nu a spus cine era la volan, dar a găsit o greșeală a primăriei și a scăpat de plată

Un proprietar de mașină din Spania a scăpat de o amendă de 900 de euro, după ce a demonstrat în instanță că autoritățile nu respectaseră procedura legală. Mai mult, primăria care îl amendase trebuie să suporte acum și cheltuieli de judecată de 300 de euro.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗