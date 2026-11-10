Un soldat rus este scos din luptă „la fiecare 29 de secunde”: ucrainenii anunță un bilanț record pe front în doar 24 de ore

Comandamentul Forțelor Armate ale Ucrainei susține că a scos din luptă 2.980 de militari ruși într-un interval de 24 de ore, dintre care 1.000 ar fi fost uciși. Potrivit autorităților militare ucrainene, este un nou record, anunțat în contextul intensificării luptelor și al pregătirilor pentru negocierile de pace trilaterale dintre Ucraina, Rusia și Statele Unite, programate la Abu Dhabi.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗