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Politică

Un tablou furat de naziști în timpul Holocaustului a fost găsită după zeci de ani într-un muzeu din Franța și returnat familiei

c Scris de cristina stancu
Un tablou furat de naziști în timpul Holocaustului a fost găsită după zeci de ani într-un muzeu din Franța și returnat familiei
Aosom
Tabloul „Portrait de femme en bleu” („Portretul unei femei în albastru”), realizat de pictorul flamand Cornelis Janssens van Ceulen (1593-1661), a fost restituit moștenitorilor familiei de la care a fost confiscată de regimul nazist în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Sursa: Adevarul

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