 Sari la conținut
M
Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Un tânăr american de 19 ani vrea să se mute în România. Ce l-au sfătuit românii: „Bulgaria este o alegere mai bună”

c Scris de cornelia mazilu
Un tânăr american de 19 ani vrea să se mute în România. Ce l-au sfătuit românii: „Bulgaria este o alegere mai bună”
Aosom
Un tânăr american, în vârstă de 19 ani, care împlinește 20 de ani luna viitoare, se gândește să se mute în România în următorii ani. Aflat în căutarea unor informații despre viața din țara noastră, acesta a cerut sfaturi pe rețelele de socializare, iar răspunsurile primite au fost împărțite.

Sursa: Adevarul

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech