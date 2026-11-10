Un tânăr american de 19 ani vrea să se mute în România. Ce l-au sfătuit românii: „Bulgaria este o alegere mai bună”

Un tânăr american, în vârstă de 19 ani, care împlinește 20 de ani luna viitoare, se gândește să se mute în România în următorii ani. Aflat în căutarea unor informații despre viața din țara noastră, acesta a cerut sfaturi pe rețelele de socializare, iar răspunsurile primite au fost împărțite.

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