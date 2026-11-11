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Politică

Un tânăr din Grăniceşti, Sergiu Senciuc, se alătură cabinetului primarului Lisabonei

c Scris de crai nou
Un tânăr din Grăniceşti, Sergiu Senciuc, se alătură cabinetului primarului Lisabonei
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Sergiu Senciuc, originar din localitatea Dumbrava, comuna Grăniceşti, a anunţat că, începând din 9 noiembrie 2026, se alătură cabinetului primarului municipiului Lisabona, Carlos Moedas, în calitate de consilier. În postarea publicată pe Facebook, Senciuc a transmis: „Un nou început. Începând de astăzi, 9 noiembrie, mă alătur cabinetului Primarului Municipiului Lisabona,Citeşte

Sursa: Cotidianul Crai Nou

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