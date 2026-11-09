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Politică

Un telefon dat lui Putin a provocat o ruptură majoră în Europa. Liderii europeni, profund divizați în privința Ucrainei

v Scris de vlad dobrea
Un telefon dat lui Putin a provocat o ruptură majoră în Europa. Liderii europeni, profund divizați în privința Ucrainei
Aosom
Sub candelabrele și tablourile în ulei din Palatul Prezidențial, președintele Finlandei, Alexander Stubb, s-a așezat alături de vechiul său prieten Jonas Gahr Støre, premierul Norvegiei, pentru a-l suna pe Vladimir Putin, scrie Politico.

Sursa: Stirile Pro.tv

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