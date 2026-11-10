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Politică

Un ziar independent de investigație din Rusia îşi închide redacţia după 30 de ani de existență după ce a fost etichetat „agent străin”

ș Scris de ștefan borcea
Un ziar independent de investigație din Rusia îşi închide redacţia după 30 de ani de existență după ce a fost etichetat „agent străin”
Aosom
Ziarul de investigaţie „Novaya Gazeta” îşi închide porţile după ce autorităţile ruse l-au desemnat drept „agent străin” şi i-au ordonat să elibereze sediul din Moscova, relatează DW, care citează agenţiile străine AFP.

Sursa: Adevarul

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