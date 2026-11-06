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Politică

Una dintre cele mai mari actrițe din România intervine în scandalul angajării la Teatrul Național București a regizorului Felix Alexa, acuzat de abuz

a Scris de adelina mărăcine
Una dintre cele mai mari actrițe din România intervine în scandalul angajării la Teatrul Național București a regizorului Felix Alexa, acuzat de abuz
Aosom
Actrița Ofelia Popii intervine în scandalul cu auzații de abuz în lumea teatrului, după ce Teatrul Național București (TNB) l-a angajat pe regizorul Felix Alexa, acuzat de mai multe femei de hărțuire și agresiune sexuală într-o investigație publicată de RISE Project în 2023. Actrița spune că a citit cu tristețe mărturiile femeilor care l-au acuzat …

Sursa: Hotnews

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