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Politică

Unde lucreaza fiica Danei Săvuică și ce meserie inedită și-a ales: "Pentru mine a fost un șoc"

a Scris de andreea romaniuc archip
Unde lucreaza fiica Danei Săvuică și ce meserie inedită și-a ales: "Pentru mine a fost un șoc"
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Cu ce se ocupă fiica Danei Săvuică. Julie a refuzat scena și a plecat într-o misiune diplomatică în străinătate, pe urmele bunicului său.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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