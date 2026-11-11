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Politică

Unde și când va fi înmormântat avocatul Harosa, care a contribuit la victoria României în procesul Roșia Montană / Astăzi, un ultim omagiu în foaierul Casei Universitarilor din Cluj

s Scris de silvia pugna
Unde și când va fi înmormântat avocatul Harosa, care a contribuit la victoria României în procesul Roșia Montană / Astăzi, un ultim omagiu în foaierul Casei Universitarilor din Cluj
Aosom
Cei care doresc să-și ia rămas bun de la av. Liviu Marius Harosa, pot face acest lucru astăzi, de la ora 17:00, în foaierul Casei Universitarilor din Cluj-Napoca.

Sursa: Ziua De Cluj

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