Guvernul de la Budapesta schimbă modul de finanțare a proiectelor din Transilvania. Banii publici pentru cultură nu vor mai fi alocați pe criterii politice, ci pe bază de performanță. Secretarul de stat Ervin Nagy a anunțat noul sistem la Cluj-Napoca. The post Ungaria elimină criteriile politice din finanțarea proiectelor culturale derulate în Transilvania. Care sunt noile reguli appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗