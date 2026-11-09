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Politică

Unii miniștri PSD riscă "să nu mai prindă Crăciunul în funcție", avertizează Claudiu Manda: "Eu și Sorin avem un mesaj"

a Scris de andreea deaconescu
Unii miniștri PSD riscă "să nu mai prindă Crăciunul în funcție", avertizează Claudiu Manda: "Eu și Sorin avem un mesaj"
Aosom
Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a transmis luni, 9 noiembrie, un mesaj tranșant către miniștrii PSD care nu au prezentat partidului obiectivele fixate, arătând că se așteaptă ca miniștrii să trateze cu seriozitate deciziile partidului și să nu își facă fiecare propria politică în minister, potrivit unor surse din PSD.

Sursa: Ziare

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