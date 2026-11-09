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Politică

UNITER cere soluționarea de urgență a crizei de la TNB. „Prestigiul artistic nu poate justifica niciodată comportamente abuzive”

s Scris de sebastian eduard
UNITER cere soluționarea de urgență a crizei de la TNB. „Prestigiul artistic nu poate justifica niciodată comportamente abuzive”
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Uniunea Teatrală din România - UNITER condamnă ferm orice formă de abuz, hărţuire, intimidare, discriminare sau şantaj în comunitatea teatrală, se arată într-un comunicat transmis luni, referitor la dezbaterea publică privind angajarea regizorului Felix Alexa la Teatrul Naţional „I.L. Caragiale“ din Bucureşti care a generat indignare în comunitatea teatrală.

Sursa: Digi24

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