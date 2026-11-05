 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Uniunea Europeană, criticată de Giorgia Meloni pentru felul în care se implică în negocierile din Ucraina: „E inacceptabil”

i Scris de ioana dinu
Uniunea Europeană, criticată de Giorgia Meloni pentru felul în care se implică în negocierile din Ucraina: „E inacceptabil”
Aosom
Premierul italian Giorgia Meloni a criticat abordarea Uniunii Europene în privința negocierilor pentru pace în Ucraina, descriind-o ca fiind „peste tot” și lipsită de coerență. Într-o scrisoare adresată președintelui Consiliului European, António Costa, Meloni a subliniat necesitatea ca liderii europeni să abordeze urgent problema unei voci unice în cadrul reuniunii informale programate pe 13 noiembrie la Dublin, conform Politico.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech