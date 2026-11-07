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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Uniunea Europeană, în pragul unei extinderi istorice: țara care ar putea deveni al 28-lea membru. Bruxellesul avertizează un alt candidat

a Scris de alice draghici
Uniunea Europeană, în pragul unei extinderi istorice: țara care ar putea deveni al 28-lea membru. Bruxellesul avertizează un alt candidat
Aosom
Muntenegru ar putea încheia negocierile de aderare la UE în 2026 și semna tratatul în 2027. Comisia Europeană cere Albaniei continuarea reformelor.

Sursa: Stiri Pe Surse

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