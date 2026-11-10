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Politică

Uniunea Europeană vrea să ia măsuri împotriva practicilor abuzive la care recurg unii influenceri pe rețelele sociale (Ecopolitic)

z Scris de ziar com copyright directway
Uniunea Europeană vrea să ia măsuri împotriva practicilor abuzive la care recurg unii influenceri pe rețelele sociale (Ecopolitic)
Aosom
Bruxelles-ul va propune interzicerea în Uniunea Europeană a practicilor abuzive la care recurg (…)

Sursa: Ziar.com

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