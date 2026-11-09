Un tânăr de 25 de ani din comuna Voitinel a fost reținut de polițiști după ce a refuzat să oprească la semnalele agenților, a fugit aproximativ un kilometru cu o motocicletă Suzuki fără numere de înmatriculare, apoi a pierdut controlul vehiculului și a lovit un gard. Totul s-a întâmplat duminică, 8 noiembrie 2026, în jurul […] The post Urmărire ca în filme în Voitinel. Un tânăr fără permis a fugit de polițiști cu o motocicletă Suzuki first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online Citește mai departe la sursa originală ↗