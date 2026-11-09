Președinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, a declarat luni, la București, că România va primi o alocare suplimentară de 10 milioane de euro din fonduri europene, pentru operațiuni de căutare și salvare în Marea Neagră. „’Trebuie să ne consolidăm capacitatea pentru a răspunde crizelor de la granițele noastre. Recentele incidente îngrozitoare din Marea [...] The post Ursula von der Leyen: „10 milioane de euro pentru România, este în prima linie a securității UE și ne apărați” first appeared on Secunda Tv.

Sursa: Secunda Tv Citește mai departe la sursa originală ↗