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Politică

Ursula von der Leyen a ajuns la Palatul Cotroceni. Discuții despre consolidarea supravegherii maritime

e Scris de elena crangasu
Ursula von der Leyen a ajuns la Palatul Cotroceni. Discuții despre consolidarea supravegherii maritime
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Președinta Comisiei Europene va anunța un nou sprijin din partea UE pentru România și Bulgaria, în vederea consolidării securității și rezilienței lor în aceste vremuri incerte. The post Ursula von der Leyen a ajuns la Palatul Cotroceni. Discuții despre consolidarea supravegherii maritime appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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