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Politică

Ursula von der Leyen face o oprire la Cotroceni în vizita sa în regiunea Mării Negre. Șefa CE se întâlnește luni cu Nicușor Dan

f Scris de florentina grigore
Ursula von der Leyen face o oprire la Cotroceni în vizita sa în regiunea Mării Negre. Șefa CE se întâlnește luni cu Nicușor Dan
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Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va vizita România luni, 9 noiembrie, şi va avea o întrevedere cu preşedintele Nicuşor Dan.

Sursa: Adevarul

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