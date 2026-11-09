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Politică

Ursula von der Leyen lansează un avertisment de la Bucureşti: Spaţiul aerian deasupra Mării Negre s-a întunecat. UE anunţă finanţări de 60 mil. euro pentru securitatea regiunii. „România se află în prima linie a securităţii europene”

d Scris de diana nunut
Ursula von der Leyen lansează un avertisment de la Bucureşti: Spaţiul aerian deasupra Mării Negre s-a întunecat. UE anunţă finanţări de 60 mil. euro pentru securitatea regiunii. „România se află în prima linie a securităţii europene”
Aosom
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat luni, la Bucureşti, că ameninţările de securitate din regiunea Mării Negre s-au...

Sursa: Zf Ro

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