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Politică

Ursula von der Leyen luni ajunge la București. Miza întâlnirilor cu Nicușor Dan și premierul Luca Niculescu

d Scris de dana bărăgan
Ursula von der Leyen luni ajunge la București. Miza întâlnirilor cu Nicușor Dan și premierul Luca Niculescu
Aosom
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vine luni, 9 noiembrie, în România, unde va avea întâlniri cu președintele Nicușor Dan și premierul Luca Niculescu. Securitatea la Marea Neagră, în contextul atacurilor cu drone asupra navelor comerciale, se află printre principalele teme de discuție. Vizita face parte dintr-un turneu al șefei Comisiei Europene în regiunea Mării Negre.

Sursa: Realitatea

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