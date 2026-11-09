Ursula von der Leyen: România se află în prima linie a securităţii europene

Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat, luni, la Bucureşti, că libertatea navigaţiei în Marea Neagră trebuie să fie menţinută şi restaurată şi a făcut apel pentru un armistiţiu în Marea Neagră. Ea a explicat că Marea Neagră reprezintă o rută comercială vitală pentru securitatea globală alimentară, dar şi pentru economia europeană.

Distribuie: Facebook Instagram