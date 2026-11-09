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Politică

Ursula von der Leyen: România se află în prima linie a securităţii europene

m Scris de maria ilie
Ursula von der Leyen: România se află în prima linie a securităţii europene
Aosom
Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat, luni, la Bucureşti, că libertatea navigaţiei în Marea Neagră trebuie să fie menţinută şi restaurată şi a făcut apel pentru un armistiţiu în Marea Neagră. Ea a explicat că Marea Neagră reprezintă o rută comercială vitală pentru securitatea globală alimentară, dar şi pentru economia europeană.

Sursa: Rfi

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