 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Ursula von der Leyen se vede luni cu președintele Nicușor Dan la Cotroceni. Contextul vizitei

r Scris de rami cristescu
Ursula von der Leyen se vede luni cu președintele Nicușor Dan la Cotroceni. Contextul vizitei
Aosom
Conform Politico, care citează surse din cadrul Comisiei Europene, vizita Ursulei von der Leyen va avea loc în România și Bulgaria. The post Ursula von der Leyen se vede luni cu președintele Nicușor Dan la Cotroceni. Contextul vizitei appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech