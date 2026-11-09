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Politică

Ursula von der Leyen trebuie înlocuită, susține Traian Băsescu: „E depășită de vremuri”

d Scris de dan stan
Ursula von der Leyen trebuie înlocuită, susține Traian Băsescu: „E depășită de vremuri”
Aosom
Ursula von der Leyen nu mai prezintă credibilitate la nivel european, susține Traian Băsescu. Din acest motiv, oficialul de la Comisie trebuie să facă pasul în spate, ori să fie înlocuit, consideră fostul președinte al României.

Sursa: Ziare

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