 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Ursula von der Leyen vine în România. Ce va discuta cu Nicușor Dan și premierul Luca Niculescu

m Scris de maria zărnescu
Ursula von der Leyen vine în România. Ce va discuta cu Nicușor Dan și premierul Luca Niculescu
Aosom
Ursula von der Leyen ajunge astăzi, 9 noiembrie, la București pentru o vizită oficială în cadrul unui turneu dedicat regiunii Mării Negre. Șefa Comisiei Europene va discuta cu președintele României, Nicușor Dan, și cu premierul Luca Niculescu pe teme de actualitate, inclusiv securitatea regională în contextul intensificării tensiunilor din zonă.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech