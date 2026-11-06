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Politică

Ursula von der Leyen vine în România. Cu cine va discuta președinta Comisiei Europene VIDEO

m Scris de maria mora
Ursula von der Leyen vine în România. Cu cine va discuta președinta Comisiei Europene VIDEO
Aosom
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se va afla în România luni, 9 noiembrie, în cadrul vizitei sale în regiunea Mării Negre.

Sursa: Ziare

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