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Politică

Ursula von der Leyen vine în România cu un mesaj de avertizare, înainte de întâlnirile cu Nicușor Dan și Luca Niculescu (DCNews)

z Scris de ziar com copyright directway
Ursula von der Leyen vine în România cu un mesaj de avertizare, înainte de întâlnirile cu Nicușor Dan și Luca Niculescu (DCNews)
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Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ajunge luni în România și Bulgaria, unde va (…)

Sursa: Ziar.com

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