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Politică

Ursula von der Leyen vine la Palatul Victoria, după întâlnirea cu Nicuşor Dan

f Scris de florin răvdan
Ursula von der Leyen vine la Palatul Victoria, după întâlnirea cu Nicuşor Dan
Aosom
Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vine la Palatul Victoria, pentru o întâlnire cu premierul Luca Niculescu. Aceasta va avea loc imediat după întâlnirea preşedintei CE cu Nicuşor Dan.

Sursa: Dcnews

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