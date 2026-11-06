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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Ursula von der Leyen vine luni în România ca să le dea ordine directe lui Nicușor Dan și Luca Niculescu

e Scris de e-politic ro
Ursula von der Leyen vine luni în România ca să le dea ordine directe lui Nicușor Dan și Luca Niculescu
Aosom
Șefa birocrației de la Bruxelles, Ursula von der Leyen, vine in vizita fulger in țara noastra. Administrația Prezidențiala a anunțat ca Nicușor Dan va

Sursa: Ziuanews.ro

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