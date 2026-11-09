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Politică

Ursula von der Leyen vine luni în România, după atacurile cu drone asupra navelor din Marea Neagră

ș Scris de ștefan borcea
Ursula von der Leyen vine luni în România, după atacurile cu drone asupra navelor din Marea Neagră
Aosom
Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vine luni la Bucureşti şi va discuta cu preşedintele Nicuşor Dan şi cu premierul Luca Niculescu. Ea va merge şi în Bulgaria, vizita având legătură cu atacurile cu drone asupra navelor din Marea Neagră.

Sursa: Adevarul

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