USR denunță cultul personalității de la Ministerul Sănătății, în plină criză de medicamente: „Rogobete Ceaușescu își face statuie pe spinarea bolnavilor” VIDEO

Senatoarea USR Ruxandra Cibu Deaconu a criticat dur vineri seară, 6 noiembrie, atitudinea ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, acuzându-l că folosește canalele oficiale ale instituției publice pentru a-și construi o campanie agresivă de imagine. Deaconu susține că activitatea guvernamentală s-a transformat într-o acțiune continuă de promovare personală, în timp ce pacienții cronici și farmaciile din întreaga țară se confruntă de luni de zile cu o lipsă acută de ...

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