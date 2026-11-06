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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

USR denunță cultul personalității de la Ministerul Sănătății, în plină criză de medicamente: „Rogobete Ceaușescu își face statuie pe spinarea bolnavilor” VIDEO

a Scris de adrian zia
USR denunță cultul personalității de la Ministerul Sănătății, în plină criză de medicamente: „Rogobete Ceaușescu își face statuie pe spinarea bolnavilor” VIDEO
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Senatoarea USR Ruxandra Cibu Deaconu a criticat dur vineri seară, 6 noiembrie, atitudinea ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, acuzându-l că folosește canalele oficiale ale instituției publice pentru a-și construi o campanie agresivă de imagine. Deaconu susține că activitatea guvernamentală s-a transformat într-o acțiune continuă de promovare personală, în timp ce pacienții cronici și farmaciile din întreaga țară se confruntă de luni de zile cu o lipsă acută de ...

Sursa: Ziare

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