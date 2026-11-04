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Politică

USR îl acuză pe Adrian Țuțuianu de delapidare. Își pune subordonații de la AEP să lucreze ilegal la legea partidelor în folosul PSD

a Scris de ana dima
USR îl acuză pe Adrian Țuțuianu de delapidare. Își pune subordonații de la AEP să lucreze ilegal la legea partidelor în folosul PSD
Aosom
Alexandru Dimitriu, viceliderul deputaților USR a criticat demersul președintelui AEP, Adrian Țuțuianu, de a face o lege a partidelor în afara atribuțiilor instituției sale și în slujba guvernului PSD. „Țuțuianu de la AEP a pus de-o delapidare în folosul PSD și vrea să ne facă complici pe toți la ea. Cheltuie bani publici ca să […] The post USR îl acuză pe Adrian Țuțuianu de delapidare. Își pune subordonații de la AEP să lucreze ilegal la legea partidelor în folosul PSD appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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