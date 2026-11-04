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Politică

USR, în opoziție, pregătește alianța cu PNL pentru 2028. Cezar Drăgoescu, la DC News

i Scris de ioan-radu gava
USR, în opoziție, pregătește alianța cu PNL pentru 2028. Cezar Drăgoescu, la DC News
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Cezar Drăgoescu vine la DC News: Situația USR după alegeri, alianța cu PNL pentru 2028, cazul Dominic Fritz și bugetul pe 2027. Vezi emisiunea azi, de la ora 19:00!

Sursa: Dcnews

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