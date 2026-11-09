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Politică

USR și PNL acuză AEP că vrea să le blocheze formarea alianței. Muraru îl numește pe Țuțuianu „bombardier politic”

c Scris de cristina stancu
USR și PNL acuză AEP că vrea să le blocheze formarea alianței. Muraru îl numește pe Țuțuianu „bombardier politic”
Aosom
Deputaţii Alexandru Dimitriu (USR) şi Alexandru Muraru (PNL) i-au cerut luni, 9 noiembrie, președintelui AEP, Adrian Țuțuianu, să retragă proiectul de lege privind partidele politice, susținând că inițiativa depășește atribuțiile instituției și ar putea afecta constituirea alianțelor politice.

Sursa: Adevarul

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