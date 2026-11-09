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Politică

USR și PNL amenință Autoritatea Electorală Permanentă cu plângere penală, dacă nu renunță la proiectul ce vizează Legea partidelor

r Scris de ruxandra radulescu
USR și PNL amenință Autoritatea Electorală Permanentă cu plângere penală, dacă nu renunță la proiectul ce vizează Legea partidelor
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Deputatul USR Alexandru Dimitriu și deputatul PNL Alexandru Muraru au criticat luni, 9 noiembrie, în cadrul unor declarații de presă, transmise pe pagina USR Facebook, proiectul de modificare a legislației partidelor politice, propus de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), pe motiv că s-ar încerca blocarea unei posibile alianțe între liberali și Uniunea Salvați România. „Vă rog […]

Sursa: Gandul

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