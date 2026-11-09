USR și PNL amenință Autoritatea Electorală Permanentă cu plângere penală, dacă nu renunță la proiectul ce vizează Legea partidelor

Deputatul USR Alexandru Dimitriu și deputatul PNL Alexandru Muraru au criticat luni, 9 noiembrie, în cadrul unor declarații de presă, transmise pe pagina USR Facebook, proiectul de modificare a legislației partidelor politice, propus de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), pe motiv că s-ar încerca blocarea unei posibile alianțe între liberali și Uniunea Salvați România. „Vă rog […]

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