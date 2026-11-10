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Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
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Politică

Uzurparea calității de avocat va fi pedepsită mai aspru. Motivul: prea multe dosare cu acest obiect sunt clasate, faptele nefiind calificate ca grave

i Scris de ion alexandru
Uzurparea calității de avocat va fi pedepsită mai aspru. Motivul: prea multe dosare cu acest obiect sunt clasate, faptele nefiind calificate ca grave
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Modificarea Codului penal pentru exercitarea fără drept a unei profesii zace de mai bine de un an în Parlament. Anul trecut, Senatul a adoptat proiectul fără niciun vot împotrivă

Sursa: Jurnalul Ro

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