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Politică

Va pierde România bani europeni după aderarea Ucrainei? Negocierile decisive pentru viitorul fondurilor, explicate de eurodeputatul Siegfried Mureșan

ş Scris de ştefan lică
Va pierde România bani europeni după aderarea Ucrainei? Negocierile decisive pentru viitorul fondurilor, explicate de eurodeputatul Siegfried Mureșan
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România ar putea obține aproximativ 66 de miliarde de euro din viitorul buget al UE, cu 10% peste propunerea inițială a Comisiei Europene. Eurodeputatul Siegfried Mureșan explică ce bani sunt în joc.

Sursa: Adevarul

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