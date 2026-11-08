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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Va primi guvernul PSD-Luca Niculescu „cartonaşul roşu” de la agenţiile de rating?

ș Scris de ștefan vlaston
Va primi guvernul PSD-Luca Niculescu „cartonaşul roşu” de la agenţiile de rating?
Aosom
România şi guvernul său se află într-o situaţie aproape imposibilă

Sursa: Adevarul

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