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Politică

Va putea America să revină vreodată la politica din perioada de dinaintea lui Trump? Nici măcar foștii susținători MAGA nu mai suportă stilul său politic

d Scris de daniel mihai dragomir
Va putea America să revină vreodată la politica din perioada de dinaintea lui Trump? Nici măcar foștii susținători MAGA nu mai suportă stilul său politic
Aosom
Analiza Al Jazeera explică de ce alegătorii americani s-au îndepărtat de stilul lui Trump și de ce revenirea la politica de dinainte pare dificilă.

Sursa: Stiri Pe Surse

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