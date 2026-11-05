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Politică

„Vă simțiți prizonierul PSD?”. Răspunsul dat de premierul Luca Niculescu

v Scris de vladimir ionescu
„Vă simțiți prizonierul PSD?”. Răspunsul dat de premierul Luca Niculescu
Aosom
Prim-ministrul Luca Niculescu a vorbit despre relația pe care o are cu PSD, singurul partid „care și-a asumat această guvernare”, șeful Executivului precizând că îl ajută faptul că pe unii dintre miniștri îi cunoștea din trecut. „Vă simțiți prizonierul Partidului Social Democrat?”, a fost întrebat Luca Niculescu, joi seară, într-un interviu la Antena 3 CNN. …

Sursa: Hotnews

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