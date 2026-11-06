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Politică

Vacanță gratuită pentru persoanele singure din întreaga lume. Ce condiții trebuie să îndeplinești și la ce întrebare trebuie să răspunzi

g Scris de georgiana balaban
Vacanță gratuită pentru persoanele singure din întreaga lume. Ce condiții trebuie să îndeplinești și la ce întrebare trebuie să răspunzi
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O țară europeană lansează o ofertă inedită pentru persoanele singure care își doresc o experiență diferită: o vacanță gratuită de patru zile, cu toate cheltuielile acoperite, în Finlanda. Inițiativa este destinată participanților din întreaga lume și combină turismul, gastronomia locală și posibilitatea de a cunoaște oameni noi, inclusiv în cadrul unor întâlniri organizate.

Sursa: Realitatea

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