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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Val de alerte cu bombă pe zboruri din toată Europa. „E o formă de război hibrid dusă de cineva împotriva acestor state”

d Scris de delia bîrla
Val de alerte cu bombă pe zboruri din toată Europa. „E o formă de război hibrid dusă de cineva împotriva acestor state”
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Noi amenințări cu bombă la bordul avioanelor de pasageri au tulburat și vineri toată Europa. În România, o aeronavă TAROM care venea de la Praga la București cu 102 pasageri a fost vizată de o astfel de alertă.

Sursa: Stirile Pro.tv

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