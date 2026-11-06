 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Valul democrat crește în timp ce Trump acuză fraudarea alegerilor - Sunt așteptate noi surprize

g Scris de george traicu
Valul democrat crește în timp ce Trump acuză fraudarea alegerilor - Sunt așteptate noi surprize
Aosom
Preşedintele SUA, Donald Trump, a criticat joi alegerile ”frauduloase”, în timp ce valul democrat din alegerile de la jumătatea mandatului avansa cu putere, o altă posibilă surpriză în cursa pentru Senat din Mississippi ameninţând să adâncească înfrâ...

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech