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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Vara Arhanghelilor. Sfinții Mihail și Gavriil, păzitorii dintre lumi

m Scris de maura anghel
Vara Arhanghelilor. Sfinții Mihail și Gavriil, păzitorii dintre lumi
Aosom
Pe 8 noiembrie, sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil aduce cu ea o liniște blândă și o lumină interioară

Sursa: Ziarul Evenimentul

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