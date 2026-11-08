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Politică

„Vara arhanghelilor”, trei zile de sărbătoare în calendarul românilor. Ce semnifică Mihail și Gavril și ce spune știința despre îngeri

c Scris de cosmin pătraşcu zamfirache
„Vara arhanghelilor”, trei zile de sărbătoare în calendarul românilor. Ce semnifică Mihail și Gavril și ce spune știința despre îngeri
Aosom
Sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril ocupă un loc special în tradiția românească, fiind însoțită de numeroase credințe, ritualuri și obiceiuri populare legate de rolul îngerilor în viața oamenilor.

Sursa: Adevarul

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