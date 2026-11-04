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Politică

Vasile Tofan, premierul R. Moldova: Unirea cu România „nu poate fi tratată ca un plan B”

i Scris de iulia horovei
Vasile Tofan, premierul R. Moldova: Unirea cu România „nu poate fi tratată ca un plan B”
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Premierul moldovean Vasile Tofan a vorbit despre unirea Republicii Moldova cu România.

Sursa: Dcnews

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