„Vecini de coșmar” în Oleșkî. Cum a supraviețuit o familie ucraineană ani de zile într-un bloc ocupat de soldați ruși

Timp de ani de zile, familia Samarsky a trăit în Oleșkî, oraș din regiunea Herson aflat sub ocupație rusă, în același bloc cu soldații care lansau drone de pe acoperișurile clădirilor și îi terorizau pe localnici. Fără încălzire, electricitate și suficiente alimente, cei trei au supraviețuit interogatoriilor, inundațiilor provocate de distrugerea barajului de la Kahovka și amenințărilor permanente. La sfârșitul lunii octombrie 2026, au fost evacuați în urma unei misiuni umanitare și au ajuns, în cele din urmă, pe teritoriul controlat de Ucraina, arată The Kyiv Independent într-un reportaj.

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