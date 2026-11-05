CSM a respins miercuri, 4 noiembrie, acțiunea disciplinară formulată împotriva lui Laurențiu Beșu, fostul judecător care a făcut dezvăluiri în documentarul Recorder „Justiție capturată”. Deși a stabilit că magistratul a încălcat secretul deliberării, CSM a decis să nu îl sancționeze, deoarece între timp a devenit procuror. Beșu contestă însă concluziile instituției și anunță că se […] The post Verdict în cazul judecătorului Laurențiu Beșu, din documentarul Recorder. De ce va contesta decizia appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗